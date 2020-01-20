АО КБ «Солидарность» посетила делегация студентов Университета Цинхуа

16 января 2020 года Банк «Солидарность» принял в своем московском офисе делегацию студентов факультетов экономики, финансов, юриспруденции и экологии из Университета Цинхуа, входящего в состав девяти элитных вузов Китая «Лига С9».

От Банка на встрече присутствовали заместитель начальника Управления финансовых институтов и торгового финансирования Борисова Дарья и Руководитель проекта информационных технологий Управления платежных систем Виницкий Григорий.

Коллеги рассказали выдающимся студентам Университета Цинхуа, обучающимся по направлениями Экономика, Финансы и Юриспруденция, о деятельности Банка, вместе обсудили вопросы современного состояния российско-китайских отношений в сфере экономики и финансов, их законодательного регулирования, а также особенности развития платежей в национальных валютах и внедрение новых технологий, расширяющих возможности финансового взаимодействия между нашими странами.

Студенты Университета Цинхуа приняли активное участие в дискуссии: проявили живой интерес к сотрудничеству Банка с китайской платежной системой UnionPay, особенностям регулирования деятельности иностранных платежных системы России, в частности, WeChat Pay, и практическим вопросам, связанным с организацией предоставления уникальных платежных услуг гражданам КНР на территории России. Ребята обратили внимание на то, что Банк «Солидарность» является участником китайской национальной системы международных платежей в юанях CIPS и интересовались спецификой проведения трансграничных расчетов в юанях, показав высокий уровень понимания основных принципов банковской деятельности на международном уровне.