Власти Приангарья рассмотрят возможность строительства нового корпуса областной клинической больницы

Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев обсудил с главным врачом Иркутской областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым возможность строительства нового корпуса больницы. Глава региона об этом рассказал на своей странице в Instagram.

Всего их четыре: для больных с разными инфекциями, детей и взрослых. По словам главварача, если происходит вспышка инфекционного заболевания, больных приходится размещать даже в коридорах. Из-за нехватки площадей нельзя закрыть корпус на ремонт, потому что некуда переводить пациентов.

- Совместно с министерством здравоохранения будем искать решение, - написал Кобзев.