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Новый глава ФНС рассказал о планах на бизнес

20 января 2020

Новой главой ФНС стал Даниил Егоров, по его мнению, главная задача налоговика – это «обелить рынок» и сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Сообщает РБК. 

По словам главы ФНС, речь идет об «абсолютно эгоистичном поведении», которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил.

Егоров назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика»: «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <...> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <...> начинаешь его тестировать. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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