В бюджет могут внести поправки по поддержке регионов

Поправки будут составлены согласно предложениям, которые выскажет Госдума по поддержке регионов, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. Сообщают РИА Новости

Помимо этого председатель рассказал о решениях по повышению эффективности бюджетного рубля, по ускорению доведения бюджетных средств, а также по снижению разрыва между самыми бюджетообеспеченными и наименее бюджетообеспеченными регионами.

Володин, напомнил, что постановлением ГД был определен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета.