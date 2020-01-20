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В бюджет могут внести поправки по поддержке регионов

20 января 2020

Поправки будут составлены согласно предложениям, которые выскажет Госдума по поддержке регионов, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. Сообщают РИА Новости

Помимо этого председатель рассказал о решениях по повышению эффективности бюджетного рубля, по ускорению доведения бюджетных средств, а также по снижению разрыва между самыми бюджетообеспеченными и наименее бюджетообеспеченными регионами.

Володин, напомнил, что постановлением ГД был определен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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