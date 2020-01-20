Теплосберегательную технологию китайской компании "CYENER" опробуют в Свирске

В субботу делегация китайской компании "CYENER", разработчика систем по накоплению и транспортировке теплоэнергии, посетила город Свирск. Гости из Китая встретились с администрацией города, посетили ТЭЦ. Сообщает Агентство инвестиционного развития Иркутской области в Facebook.

Китайская сторона выразила заинтересованность реализовать свой пилотный проект в России именно в Свирске. При этом мэр города Свирска Владимир Орноев заявил, что "Свирск готов к эксперименту, если это будет экономически обосновано и выгодно городу". Договорились, что китайская компания подготовит проект и технико-экономические расчеты его внедрения.

Технологии компании "CYENER" позволяют использовать выбрасываемое и лишнее тепло и применять его на благо жителей города.

Инновационная технология также предусматривает транспортировку тепла в теплоаккумуляторах, установленных на автомобилях. Такое решение теоретически может позволить обеспечить обогревом не только отдаленные районы Свирска, но и расположенные в ближайшей округе деревни. Техническое решение уже успешно реализовано в восьми провинциях северо-востока и центра Китая.