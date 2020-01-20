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Россия будет экспортировать мясо в Китай

20 января 2020

Россия получила право продавать говядину в Китай. Как сообщает «Российская газета», для этого аттестованы два предприятия: "Брянская мясная компания", входящая в АПХ "Мираторг", и ГК "Заречное" из Воронежской области. 

По оценкам минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины примерно 200 млн долларов в год

Покупка мяса Китаем за рубежом по темпам роста обошла импорт других видов продовольствия. По данным Таможенного управления КНР, импорт одной только говядины вырос почти на 60% - до 1,66 млн тонн.

По предварительным оценкам НМА, экспорт российской говядины по всем странам в 2019 году может составить около 9 тысяч тонн. Вместе с тем Россия импортировала около 370 тысяч тонн говядины. Сами мы произвели по итогам года примерно 1,625 млн тонн говядины, то есть столько, сколько Китай только импортировал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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