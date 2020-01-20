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Россияне начали реже менять смартфоны

20 января 2020

Рынок смартфонов продолжает расти. В 2019 году его объем достиг 495 млрд рублей - плюс 7% к предыдущему году. Вместе с тем срок замены смартфонов еще больше удлинился. Сейчас россияне пользуются одним устройством в среднем 2-2,5 года. Об этом сообщает «Российская газета». 

Четыре года назад новый гаджет приобретался примерно каждые 1,5 года, рассказали.

Анализируя предпочтения пользователей по техническим характеристикам устройств, специалисты отмечают увеличение спроса на смартфоны с оперативной памятью более 128 Гб (рост в 2,5 раза), гаджеты, поддерживающие стандарт связи 4G (их доля достигла 93%). Две SIM-карты поддерживают 90% девайсов, 70% смартфонов имеют возможность биометрической аутентификации.

Люди покупают смартфоны с перспективой на два-три года - до появления новых функций

В дизайне усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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