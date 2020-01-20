В генпрокуратуре предложили снести китайские турбазы на Байкале

С таким предложением выступила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова. По ее мнению, иностранцам нужно запретить использовать нацпарки для ведения бизнеса. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы бы хотели для жителей особых природных зон на территории национальных парков предусмотреть несколько изменений. Во-первых, это актуальный для Байкала снос китайских турбаз. Мы бы хотели предусмотреть законодательный запрет на использование территорий национальных парков для иностранных граждан и для юридических лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора», – передает «Взгляд» слова Галановой.

Помимо этого прокуратура предложила внести в закон «Об особо охраняемых природных территориях» пункт о прекращении права собственности при нарушении природоохранных требований.