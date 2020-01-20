Около 100 тысяч жителей Приангарья приняли участие в празднике Крещения

В Иркутской области в период празднования Крещения организовали 133 места для купания и забора воды. В местах наиболее массового выхода на лёд было развернуто 64 пункта обогрева и 33 пункта питания. В религиозных мероприятиях приняли участие около 100 тысяч жителей области, более половины из них участвовали в обряде купания. Об этом сообщили в ГУ МЧС России Приангарья.

В большинстве мест обряд купания и забора воды продолжался в течение светового дня. Для обеспечения безопасности задействовались 1081 человек и 337 единиц техники, из них от МЧС России 228 человек и 80 единиц техники. В пяти случаях – в Иркутске, Иркутском районе и в Братске – была оказана помощь людям.

С наступлением темного времени суток все искусственно созданные проруби были засыпаны снегом для предотвращения несчастных случаев. Происшествий не зарегистрировано.