Дизайн нового автомобиля Tesla появился в сети

По предварительным данным, американцы собираются разработать компактный электрический хэтчбек. Новую модель планируют выпускать в Китае и поставлять на глобальный рынок. Сообщает портал AUTONEWS.

В прошлом году Tesla завершила строительство на юге КНР нового предприятия под названием «Гигафабрика 3», мощности которого позволят выпускать новый электрохэтчбек в больших объемах. На данный момент с конвейера завода уже сошла первая партия Model 3 — самого доступного на данный момент автомобиля «Теслы».

В ближайшие несколько лет компания Tesla запустит в серию компактный кроссовер Model Y, а также пикап Cybertruck. Прототип последнего дебютировал в ноябре 2019 года. Всего будет доступно три основных модификации модели: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями.



