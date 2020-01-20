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Дизайн нового автомобиля Tesla появился в сети

20 января 2020

По предварительным данным, американцы собираются разработать компактный электрический хэтчбек. Новую модель планируют выпускать в Китае и поставлять на глобальный рынок. Сообщает портал AUTONEWS.

В прошлом году Tesla завершила строительство на юге КНР нового предприятия под названием «Гигафабрика 3», мощности которого позволят выпускать новый электрохэтчбек в больших объемах. На данный момент с конвейера завода уже сошла первая партия Model 3 — самого доступного на данный момент автомобиля «Теслы».

В ближайшие несколько лет компания Tesla запустит в серию компактный кроссовер Model Y, а также пикап Cybertruck. Прототип последнего дебютировал в ноябре 2019 года. Всего будет доступно три основных модификации модели: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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