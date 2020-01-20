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Начался прием заявок на 19 кинофестиваль "Человек и природа" им. В.Г. Распутина

20 января 2020

Иркутский областной кинофонд принимает заявки для участия в 19-м Байкальском Международном кинофестивале «Человек и природа» имени В.Г. Распутина. Приём будет длиться до 4 апреля. Объявление участников состоится 30 апреля, а сам фестиваль пройдёт в Иркутске с 24 по 28 сентября. Об этом сообщают организаторы. 

Традиционно, жюри фестиваля выберет «Лучший документальный фильм» «Лучший игровой фильм» и приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы (присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах). Финансовое вознаграждение за Гран-при фестиваля составит 200 тыс. руб.

Также на фестивале будет представлена программа полнокупольного кино и будет выбран «Лучший анимационный фильм» - номинация, появившаяся на фестивале в прошлом году. Как обычно, будут присуждаться и специальные призы: молодежного жюри, СМИ-сообщества, зрительских симпатий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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