Где россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта

В 2020 году из-за того, что праздники выпадают на воскресенье россияне получать дополнительный выходной в понедельник. Эксперты Ростуризма и отраслевых союзов рассказали Российской газете, где будут отдыхать россияне в эти дни.

В топе экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, города "Золотого кольца". Среди горнолыжных направлений традиционно лидирует горный кластер Сочи, растут и продажи таких курортов, как Шерегеш, Домбай, Чегет.

Февраль и начало марта в России считаются зимним сезоном. Еще в начале декабря прошлого года глубина бронирований зимних туров достигала марта 2020 года, рассказали "РГ" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Важной тенденцией туроператоры назвали общий рост спроса на путешествия внутри страны: объем бронирований значительно опередил прошлогодние показатели", - сообщила "РГ" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В национальном туроператоре "Алеан" фиксируют рост по всем зимним направлениям в диапазоне от 10 до 50%, у "Библио-Глобуса" спрос на зимние туры по России вырос на 20%. Рост внутреннего спроса подтверждают и в компаниях ANEX Tour, TUI Россия, "Интурист", Space Travel, рассказали в АТОР. У туроператора PEGAS Touristik бронирований туров по России на эту зиму стало на 10-15% больше. С каждым годом туроператор увеличивает объем российского турпродукта в своей линейке.

По данным туроператора TUI, в топ-5 популярных направлений на праздничные даты входят туры в Санкт-Петербург, Сочи и Красная Поляна, курорты Кавказских Минеральных Вод и Сахалин. "Эти даты еще и самый разгар горнолыжного сезона, кроме Красной Поляны, туристы-горнолыжники охотно выбирают самые снежные регионы России, такие как Сахалин, Шерегеш, Байкал и Алтай. Сезон в этих регионах начинается с ноября и продолжается до майских праздников", - рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора.