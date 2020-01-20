Самые популярные имена у новорожденных в Иркутской области Артём и София

В 2019 году самым популярным именем среди новорожденных для мальчиков было Артём. Его получили 795 малышей. Вторым по популярности среди родителей мальчиков стало имя Александр (601). И 545 малышей получили имя Михаил. Об этом сообщает ЗАГС Иркутской области.

Имя Артём впереди прочих имен и в масштабах страны. То же самое можно сказать и о женском имени София – оно оказалось самым популярным в масштабах России. В рейтинге Иркутской области главенствует с 2016 года, и в 2019 году 627 новорожденных жительниц Иркутской области были названы Софиями. (Интересный факт: имя Софья отличается от имени София всего одной буквой, однако Софьями было названо «всего» 266 девочек – 19 место по популярности).

Также в 2019 году были популярны женские имена: Виктория (526), Дарья (480), Алиса (469) и Анастасия (453).

Стоит отметить, что среди редких для региона имен преобладают национальные таджикские, азербайджанские, узбекские и других представителей стран ближнего зарубежья. Единичны монгольские и китайские имена.

Что же касается коренных жителей Иркутской области, то самыми удивительными именами для девочек стали: Сладислава, Миломира, Милолика, старинные Ефросинья и Аграфена, наверняка единственное в мире имя Тайга. Для мальчиков: Лучислав, Даромир, Радислав, Светозар, старинные Димитрий, Игнатий, Ермолай, былинные Ярополк, Святогор, Вольга, библейские Моисей и Лазарь, и даже Космос подрастают в Иркутской области.

Всего в Иркутской области в 2019 году родился 28 531 новорожденный. Из них мальчиков – 14 651, девочек – 13 880.