В какие мессенджеры стоит вкладываться в 2020 году

Несмотря на все потрясения, рынок «социального общения в сети» находится на серьёзном подъёме. На какие перспективы могут рассчитывать инвесторы и к каким мессенджерам стоит присмотреться рассказал Forbes CEO проекта TGclick Юрий Клименко.

В первую очередь, имеет смысл ориентироваться на опыт уже добившихся успеха площадок – например, Telemetr и TgStat. Эти сервисы сейчас наиболее популярны в русскоязычном сегменте, ими пользуется большинство маркетологов, работающих с Telegram.

Основа для успеха в обоих случаях одна и та же: предложение востребованных функций, которых у самого Telegram нет. Мониторинг аудитории, охвата, активности пользователей – они дали рекламодателю привычные по опыту работы с соцсетями инструменты, которых в мессенджере нет.

Присматривайтесь именно к проектам, ориентированным на уникальный функционал, ещё не заявленный ранее. Например, уже есть стартапы, предлагающие маркетологам возможность отслеживать эффективность каждого канала рекламы по отдельности – ни в Telemetr, ни в TgStat таких возможностей нет.

И, конечно, продолжайте следить за ситуацией с Gram. Если Telegram всё-таки разрешит ситуацию с запретом, то одновременно с выходом новой криптовалюты появится немало перспективных проектов, ориентированных именно на работу с ней. Это и профильные биржи, и активно использующие трендовый токен сервисы, и платформы аналитики. На фоне общего интереса к Gram, многие из подобных проектов будут выглядеть более чем привлекательно.

На данный момент привлекательность самого Telegram для инвестиций не вполне однозначна. Сомнения инвесторов связаны со статусом проекта TON: блокчейн-платформы Telegram Open Network с собственной криптовалютой Gram. Собрав $1,7 млрд инвестиций, Telegram столкнулся с неожиданной проблемой – 11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно запретила выпуск токенов Gram.

