Иркутская область заняла 14 место по уровню преступности

В 2019 году в полицию Иркутской области поступило свыше 550 тысяч заявлений, сообщений и обращений. Гражданам оказано более 2,5 млн. государственных услуг. В бюджеты всех уровней от деятельности ОВД поступило 1,5 млрд.рублей, из которых в региональный – 700 млн.рублей и 87 млн.рублей в бюджеты муниципальных образований. Об этом сообщает ГУ МВД России Приангарья.

В прошлом году далось раскрыть 23 тысячи преступлений (половина от всех совершенных). 500 деяний предотвращены на стадии приготовления или покушения. К уголовной ответственности привлечено 129 лидеров и участников организованных преступных групп.

На сегодня область находится на 14 месте по уровню преступности. В 2012 году уровень преступности был гораздо выше и соответствовал 4 строчке общероссийского рейтинга.

Количество убийств за последние 10 лет сократилось более чем вдвое с 542 до 250, а их раскрываемость составила 94%. В сравнении с 2015 годом число грабежей снизилось почти наполовину (с 2 157 до 1 250), квартирных краж (с 1 781 до 985). Обнаружено и возвращено 220 похищенных автомобилей.

Восстановлены законные права 24 тысяч потерпевших. Органами следствия и дознания расследовано и направлено в суд 14,5 тысяч уголовных дел.

Существенной декриминализации удалось добиться в лесной отрасли. Ущерб от так называемых черных лесорубов сократился на 60% или на 4 млрд. рублей. В 2019 году в ходе рейдовых и оперативных мероприятий установлено 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп. С мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы,

трактора, бульдозеры, погрузчики). Из незаконного оборота изъято 829 кг. наркотических средств, перекрыто 40 каналов поступления наркотических средств на территорию региона. К уголовной ответственности привлечено 213 накроторговцев. Прекращена деятельность 28

наркопритонов.

Количество отравлений от фальсифицированного алкоголя сократилось на 30%. Уменьшилось и число погибших от отравлений алкоголем. За прошлый год объем контрафактного спиртного сократился вдвое. Из незаконного оборота изъято свыше четверти миллиона литров алкогольной продукции (252 тысячи литров). На основании ходатайств ОВД 65 объектов торговли, прекратили свою работу либо изменили вид деятельности. С 12 торговыми точками расторгнуты договоры аренды.