Напуганные корью иркутяне стали прививаться

В одном из домов Иркутска один из жителей заболел корью. «Весь подъезд на ушах. Так как инкубационный период 21 день. Всех направили прививаться бесплатно», -пишет на своей странице в Facebook иркутянка.

В Иркутске на момент прошлой пятницы речь шла о 4 заболевших корью, сегодня их уже 6.

Напомним, что согласно национальному прививочному графику, для взрослых регламентированы те же инъекции, что и для маленьких пациентов. Разница в сроке ревакцинации. Для взрослых он составляет несколько лет.

В нашей стране каждому гражданину до 35 лет включительно (согласно графику) положена бесплатная противокоревая иммунизация при условии, что человек ранее не был вакцинирован и не болел этой инфекцией в детстве.

Кроме того, независимо от возраста бесплатное прививание ведётся и в случае, если пациент имел контакт с заражённым корью, но тоже ранее не болел и не прививался. Иммунизация будет состоять из 2-х последовательных инъекций с разницей в 3 месяца.