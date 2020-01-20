Медведев рассказал о причинах отставки кабинета министров

Основной причиной Дмитрий Медведев назвал глобальные изменения, обозначенные в послании президента. Сообщают Известия со ссылкой на Первый канал.

«Для того чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — пояснил Медведев в интервью Первому каналу.

Он напомнил, что в послании поставлены задачи по обновлению политической системы, «в известной степени даже изменению баланса властей в стране».По его словам, это касается и правительства, и парламента, частично президента, а также судебной системы.