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Медведев рассказал о причинах отставки кабинета министров

20 января 2020

Основной причиной Дмитрий Медведев назвал глобальные изменения, обозначенные в послании президента. Сообщают Известия со ссылкой на Первый канал.

«Для того чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — пояснил Медведев в интервью Первому каналу.

Он напомнил, что в послании поставлены задачи по обновлению политической системы, «в известной степени даже изменению баланса властей в стране».По его словам, это касается и правительства, и парламента, частично президента, а также судебной системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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