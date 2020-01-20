В Иркутске День студента отметят на катке острова Конный

Празднование Дня студента пройдет в Иркутске на катке острова Конный 25 января. Программа «Все на лёд» начнется в 17.00. Для присутствующих организуют выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков. Кроме этого, запланированы салют и дискотека на коньках. Об этом сообщили в мэрии.

Празднование Дня студентов в таком формате впервые провели в прошлом году. Тогда на острове Конный собрались около тысячи студентов ИГУ, ИрГУПС, ВСИ МВД РФ, БГУ, ИРНИТУ, а также учащиеся иркутских ссузов.