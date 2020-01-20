Более 13 тысяч иркутян приняли участие в праздновании Крещения Господня на заливе Якоби

В праздновании Крещения Господня на территории залива Якоби в Иркутске приняли участие более 13 тысяч горожан. Происшествий в течение дня не зафиксировано. Об этом сообщили в городской администрации.

По традиции иордань, которую оборудуют вблизи храма Александра Невского на территории залива Якоби, освящает митрополит Иркутский и Ангарский. В этом году по завершению крестного хода службу провел назначенный архиерей Максимилиан.

На территории залива подготовили четыре иордани для купания и две для забора воды. Был сооружен комплекс ледовых фигур, в числе которых иконостас, фигуры ангелов, арки, звонницы, подсвечники. Для обеспечения безопасности и комфорта горожан обустроили палатки для обогрева, всем желающим предоставляли горячий чай, были оборудованы дополнительные парковочные места для автотранспорта. За порядком следили около 300 полицейских и 100 военнослужащих, регулирование движения автотранспорта выполняли 20 экипажей ГИБДД. В непосредственной близости дежурили бригада областного центра медицины катастроф, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.

В целях обеспечения безопасности в ночь на 20 января иордани были засыпаны.