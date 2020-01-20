Эксперты составили портрет руководителя российской компании

Большая часть работающих россиян хорошо относятся к своему руководству. Самыми популярными качествами российских руководителей стали: компетентность (77%), справедливость (73%), успешность (71%) и тяга к развитию (69%). Сообщают в своем материале Известия со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Респонденты оценили своих начальников как активных и отзывчивых (68%), честных и решительных (65%) и искренних (57%). И только у (34%) опрошенных оказались приятельские отношения с руководством.

Более половины (58%) считают, что их руководителя отличает «демократический», «коллегиальный» стиль управления.

Такой шеф распределяет полномочия и ответственность между собой, заместителями и подчиненными, старается выяснить мнение коллектива по важным производственным вопросам, принимает решения вместе с коллегами, отстаивает интересы подчиненных.

Каждый пятый работающий (22%) заявил об «авторитарном» стиле управления своего руководителя. Его преобладающими методами управления являются приказы, наказания, замечания, выговоры, руководитель принимает решения единолично.

«Либеральный» стиль управления своего руководителя отметили 15% работающих. Такой руководитель мало вмешивается в дела подчиненных и не проявляет активности. Его подчиненные имеют свободу принимать собственные решения, определять собственные цели и контролировать свою работу.