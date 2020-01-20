За 2019 год российский рынок доставки продуктов вырос на 50%

По оценкам аналитического агентства InfoLine, в 2019 году рынок e-grocery вырос на 50% и достиг 35 млрд рублей. Сообщает ТАСС.

Лидером рынка остается "Утконос". При этом, если по итогам 2018 года аналитики второе место отдавали Ozon (оборот в 2018 году вырос более чем в 2 раза, до 3 млрд руб), а третье место онлайн-супермаркету Perekrestok.ru (входит в X5 Retail Group, оборот в 2018 году составил 1,3 млрд руб.), то по итогам 2019 года, как ожидается, они могут поменяться местами.

Доля сервисов доставки на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров составляет более 15%. Лидером этого сегмента является iGooods (занимает порядка 7% рынка e-grocery). Как ожидает InfoLine, в 2020 году конкуренция на рынке будет существенно усиливаться как за счет выхода на рынок Delivery Club и "Яндекс.Еда" (несмотря на то, что доля доставки продуктов в их бизнесе пока настолько мала, что не оказывает существенного влияния на рынок), так и за счет развития перезапущенного Сбербанком проекта Instamart.

Рынок очень быстро прошел период, когда на нем было много стартапов, которые рассчитывали получить венчурные инвестиции. Действительно, после того, как Сбербанк получил контроль над Instamart и ребрендировал его в "СберМаркет", стало понятно, что на этом рынке останутся только крупные игроки.

В результате венчурные инвесторы резко пересмотрели свой подход к оценке рисков инвестиций в такого рода сервисы, и в связи с этим целый ряд компаний сразу же практически прекратили существование, потому что они как раз рассчитывали до конца 2019 года привлечь какие-то инвестиции, но было понятно, что этих инвестиций не получить, и что в целом произошел концептуальный пересмотр уровня рисков по данному направлению, для данных компаний.