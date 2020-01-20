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Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

20 января 2020

До конца февраля в Госдуму внесут законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Как сообщают, «Известия»,  сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от платежа. 

По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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