Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму внесут законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Как сообщают, «Известия», сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от платежа.

По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе.