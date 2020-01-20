Иркутские абоненты «Ростелекома» побили рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы

В новогодние каникулы абоненты «Ростелекома» в Иркутской области скачали рекордное количество данных. Специалисты компании детально проанализировали интернет-трафик с 1 по 8 января и выяснили, что общий объём потребленного контента по отношению к прошлому году увеличился на 9% и составил свыше 7 терабайт (ТБ). Об этом сообщили в компании.

Лидером традиционно стал Иркутск: жители столицы региона загрузили более 3 ТБ информации. В первые дни января трафик в сети «Ростелекома» вырос приблизительно на 25%, а затем вернулся к обычной величине. Рекорд обеспечили развлекательные ресурсы: онлайн-фильмы и соцсети.

- Наши специалисты в праздничные дни обеспечили пропуск высокого объема данных, не допустив отказов оборудования и перегрузки сети, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Он добавил, что в новогоднюю ночь и в течение всех январских праздников абонентам компании оказывалась круглосуточная техническая поддержка, а в случае необходимости и помощь с выездом на дом. При этом время ответа на поступившие телефонные обращения не превышало 40 секунд.

- 2 января кот перегрыз интернет-кабель. Поздно вечером я сделал заявку в техподдержку оператора, ожидая, что мастер придет только после каникул. Я был сильно удивлен тем, что сотрудники “Ростелекома” откликнулись на вызов утром следующего дня, – написал благодарность компании абонент «Ростелекома» Александр Абузаров.

Уточнить техническую возможность и оставить заявку на подключение, а также получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».