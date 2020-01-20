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Снег и метели будут 21 января в Иркутской области

20 января 2020

В Иркутской области 21 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный с переходом к утру и днём на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°, в западных и северо-западных районах при натекании облачности  -17,-22°, днем -13,-18°, в пониженных формах рельефа -23,-28°. Об этом сообщили в Иркутскгидромете. 

В Иркутске переменная облачность, временами слабый снег, ветер западный с переходом днём на юго-восточный 5-10м/с, температура ночью -22,-24º, днем -13,-15°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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