В Минфине оценили количество средств, потраченных на нацпроекты

Из отчета ведомства следует, что на 13 нацпроектов в 2019 году потратили 1,6 трлн рублей при плане в 1,75 трлн. Сообщает Российская газета.

Максимальным стало исполнение нацпроекта "Наука" - 99,1% (потрачено 37,6 млрд рублей). Национальный проект "Культура" исполнен на 99% (14 млрд рублей), "Здравоохранение" - на 98% (157,1 млрд рублей).

Самым низким процент исполнения в 2019 году стал у нацпроекта "Экология" - 66,3% (потрачено 36,9 млрд рублей). В последнюю тройку по этому показателю вошли также нацпроект "Цифровая экономика" (73,3%, или 73,8 млрд рублей) и нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" (87,1%, или 6,2 млрд рублей).