Эксперты говорят о застое на рынке слияний и поглощений

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет, подсчитали эксперты. Сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство Refinitiv.

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.



Общее снижение рынка зафиксировано, несмотря на рост внутрироссийских M&A, за счет значительного падения стоимости сделок с иностранным участием.

Общий объем сделок по покупке российских компаний иностранцами (inbound deals) упал на 28%, до $4,4 млрд по сравнению с 2018 годом; общая сумма вложений российских инвесторов в иностранные активы (outbound deals) снизилась на 23%, до $890,4 млн;

небольшое оживление произошло лишь на внутреннем рынке — объем сделок вырос на 10%, до $10,9 млрд; больше всего сделок состоялось в промышленности с долей 21% ($3,2 млрд) от общей суммы. Затем следуют ретейл с долей 16%, телекоммуникации — 13%, ТЭК — 12%, ИT-сектор — 10%.



Неочевидный фактор «заморозки» на рынке M&A — возросшая роль неформальных отношений в бизнесе. «Конкретный владелец, наладив все контакты с контрагентами, понимает, как извлекать деньги. Но если актив и собственника разъединить, его ценность радикально упадет», — отмечает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.