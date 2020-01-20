Детский сад «Аленушка» в Тулуне открыли после ремонта

Детский сад «Алёнушка», пострадавший от паводка в Тулуне, торжественно открыли открылся после капитального ремонта. Учреждение рассчитано на шесть групп: две группы раннего возраста (с полутора до трёх лет) и четыре младшего и старшего возрастов (с трёх до семи лет). Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Во время паводка была затоплена территория учреждения, вода в здании поднялась до 1,5 метров. В результате пришли в негодность полы первого этажа, двери, частично стены и кафельная плитка, кирпичные перегородки. На территории находилось шесть прогулочных участков, все постройки на них были разрушены. Также был подмыт фундамент детского сада, разрушено асфальтное покрытие.

На капитальный ремонт детского сада из областного бюджета выделено около 17 млн рублей. В результате обследования здания было принято решение о выборочном капитальном ремонте первого этажа и благоустройстве территории. Как рассказала заведующая детским учреждением Екатерина Кузнецова, в ходе ремонта поменяли двери, полы, перекрытия, заменили канализацию, электропроводку, системы водоотведения, водоснабжения, отопления. Приобрели и новое оборудование.