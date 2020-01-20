Виктор Кондрашов ушёл с поста директора Корпорации развития Иркутской области

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов покинул пост директора Корпорации развития Иркутской области. Как сообщает «Ирсити», он занимал это кресло с января 2019 года.

Вместо него руководителем корпорации стал исполнительный директор «Лаборатории цифровых технологий проектирования» Артём Романчугов. Он стал 10-м руководителем КРИО с 2013 года.

Романчугов — выпускник Иркутского государственного технического университета по специальностям «Самолётостроение» и «Мировая экономика»), а также Иркутского государственного университета по специальности «Менеджмент». В 1998—2006 годах работал инженером на Иркутском авиационном заводе, в 2006—2010 годах – инженером отдела капитального строительства ЗАО «Байкалвестком», с 2010-го по 2016 год — директор ООО «НТК «Стракчарал инжиниринг», с 2016-го по 2018-й — заместитель генерального директора «СибИнвестГруп».