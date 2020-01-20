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В России появится авиакомпания, эксплуатирующая только российскую технику

20 января 2020

Компанию создаст Ростех, она будет использовать только отечественную авиатехнику, сообщил РИА Новости индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков.

Реализация этого проекта преследует две цели. "Во-первых, это развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан нашей страны, о чем сейчас много говорится. Во-вторых, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию", - уточнил индустриальный директор Ростеха.

По его словам, в ближайшее время планируется обсуждение этого предложения со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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