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Последствия порыва системы отопления устраняют в бывшем общежитии ИВВАИУ

20 января 2020

Последствия порыва системы отопления устраняются в бывшем общежитии военного городка ИВВАИУ. Об этом сообщили в иркутской думе. 

В аварийном здании, где два этажа залиты кипятком, работают специалисты одной из городских управляющих компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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