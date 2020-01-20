Последствия порыва системы отопления устраняют в бывшем общежитии ИВВАИУ

Последствия порыва системы отопления устраняются в бывшем общежитии военного городка ИВВАИУ. Об этом сообщили в иркутской думе.

В аварийном здании, где два этажа залиты кипятком, работают специалисты одной из городских управляющих компаний.