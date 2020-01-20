Последствия порыва системы отопления устраняют в бывшем общежитии ИВВАИУ

Последствия порыва системы отопления устраняются в бывшем общежитии военного городка ИВВАИУ. Об этом сообщили в иркутской думе.
В аварийном здании, где два этажа залиты кипятком, работают специалисты одной из городских управляющих компаний.
|
Новости
Последствия порыва системы отопления устраняют в бывшем общежитии ИВВАИУ20 января 2020
Последствия порыва системы отопления устраняются в бывшем общежитии военного городка ИВВАИУ. Об этом сообщили в иркутской думе.
В аварийном здании, где два этажа залиты кипятком, работают специалисты одной из городских управляющих компаний.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный
В новогодние праздники продолжат выдавать разрешения на посещение Байкала
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2020.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Гл. редактор - Герасимова Е.В.