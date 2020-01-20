По стакану молока в день стали получать школьники Иркутской области

В Иркутской области более 140 тысяч учащихся начальной школы стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. Как сообщили в региональном правительстве, на эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 130 млн рублей.

- Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90% родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка, - отметила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.



Анализ анкеты также показал, что 95% родителей дают молоко и молочные продукты дома. По мнению родителей, лидерами в домашнем потреблении стали питьевые йогурты (71%), молоко (50%), кефир (30 %), ряженка (20%). При этом более 50% детей отметили, что пьют молоко с удовольствием.



Для приема молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски, молоко выдается в пределах образовательной организации. Замена молока иными продуктами не допускается.



- Учреждения должны предпринять необходимые меры для организации хранения молока, - пояснила Елена Апанович.