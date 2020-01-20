СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.

Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, рассказывают два собеседника. Все понимают, что явка должна быть высокой — выше 50%, говорит еще один близкий к администрации президента источник.

Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), рассуждают два других собеседника. Речь идет о поддержке инициатив главы государства, о доверии ему, и результаты должны быть убедительными, подчеркивает один из них.



