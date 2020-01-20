10% россиян ожидают от Михаила Мишустина повышения уровня благосостояния России

В России после назначения нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина 10% опрошенных ожидают повышения уровня благосостояния России, 9% ждут перемен к лучшему и общего улучшения во всех сферах жизни страны. Об этом сообщает SuperJob.

6% респондентов выразили надежду на стабилизацию экономики и процветание страны, 5% пожелали новому премьеру работы на благо народа, успешного выполнения задач президента и своих обязанностей.

По 2% участвовавших в опросе россиян надеются на отмену пенсионной реформы, снижение налогов, увеличение размера выплат и пособий, развитие системы образования и снижение уровня безработицы, улучшение качества медицинского обслуживания, а также ожидают от М. Мишустина активных мер по борьбе с коррупцией.

По 1% опрошенных высказали надежды на снижение цен на бензин, продукты питания, ЖКХ, рост промышленности, «белых» зарплат и выведение бизнеса из тени, создание эффективной команды кабинета министров, а главное – на наведение порядка в стране и справедливость.

23% участников опроса не высказали никаких ожиданий в связи с приходом нового кабинета министров, 25% высказали отрицательные ожидания, 9% затруднились с ответом.