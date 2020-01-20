Игорь Кобзев озвучил кадровые изменения в правительстве Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев озвучил сегодня новые кадровые решения во время оперативного совещания. Об этом сообщили в правительстве региона.

Исполняющим обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области назначена Оксана Недорубкова, которая до назначения занимала должность начальника отдела методологического обеспечения министерства.

Корпорацию развития Иркутской области возглавит Артем Романчугов, прежде исполнительный директор «Лаборатории цифровых технологий проектирования».

Первым заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области назначена Татьяна Юрасова. Более 14 лет она проработала в органах исполнительной власти. В предыдущие годы, в том числе, руководила департаментом по информационной политике региона, а также аппаратом администрации Ангарского МО.