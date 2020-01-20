АМАРТ составили рейтинг товаров повседневного спроса по росту продаж

Наибольший рост продаж в натуральном выражении отмечен в категории шоколадные плитки – 8,1% по сравнению с 2018 годом. Сообщает Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ).

Список продолжается средствами для мытья посуды (+6,9%) и шампунями (+6,2%). Четвертое место по показателю роста продаж занимают соки (+5,2%), на 5-м месте – стиральные порошки (+4,5%), на 6-м – сигареты (+3,8%). Напитки типа «колы» (+3,2%), подгузники (+2,7%), энергетические напитки (+2,2%) и зубная паста (+1,9%) замыкают топ-10. Вместе с тем, в таких категориях, как майонез, крупы и йогурты, произошел наибольший спад продаж: 6,7%, 5,3% и 4,5% соответственно.

«Сегмент магазинов малой розничной торговли пока недооценен крупными производителями FMCG-товаров. Вместе с тем организованная малая розница открывает большие возможности для успешного расширения бизнеса. АМАРТ, по сути, уже сегодня стал единым окном для производителей при работе с малой розницей, которое позволяет грамотно выстраивать взаимодействие с магазинами и влиять на показатели роста продаж», – отметил Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.

Топ-15 категорий, показавшие рост продаж в малой рознице среди магазиновпартнеров АМАРТ в 2019 году: