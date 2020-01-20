Новости

АМАРТ составили рейтинг товаров повседневного спроса по росту продаж

20 января 2020

Наибольший рост продаж в натуральном выражении отмечен в категории шоколадные плитки – 8,1% по сравнению с 2018 годом. Сообщает Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ).

Список продолжается средствами для мытья посуды (+6,9%) и шампунями (+6,2%). Четвертое место по показателю роста продаж занимают соки (+5,2%), на 5-м месте – стиральные порошки (+4,5%), на 6-м – сигареты (+3,8%). Напитки типа «колы» (+3,2%), подгузники (+2,7%), энергетические напитки (+2,2%) и зубная паста (+1,9%) замыкают топ-10. Вместе с тем, в таких категориях, как майонез, крупы и йогурты, произошел наибольший спад продаж: 6,7%, 5,3% и 4,5% соответственно.

«Сегмент магазинов малой розничной торговли пока недооценен крупными производителями FMCG-товаров. Вместе с тем организованная малая розница открывает большие возможности для успешного расширения бизнеса. АМАРТ, по сути, уже сегодня стал единым окном для производителей при работе с малой розницей, которое позволяет грамотно выстраивать взаимодействие с магазинами и влиять на показатели роста продаж», – отметил Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.

Топ-15 категорий, показавшие рост продаж в малой рознице среди магазиновпартнеров АМАРТ в 2019 году:

  •  Шоколадные плитки
  • Средства для мытья посуды
  • Шампуни
  • Соки
  • Стиральные порошки
  • Сигареты
  • "Колы"
  • Подгузники
  • Энергетические напитки
  • Зубная паста
  • Средства по уходу для женщин
  • Чай
  • Пиво
  • Коньяк
  • Минеральная вода

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный
В новогодние праздники продолжат выдавать разрешения на посещение Байкала
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании