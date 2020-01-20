В России предложили выделить 2 млрд рублей на создание своего GitHub

Отечественный GitHub нужен на случай отключения России от хранилища открытого кода Microsoft. Создание хранилища будут проводит в рамках проекта «Искусственный интеллект». Сообщает РБК.

Министерство экономического развития (МЭР) предложило выделить 2,1 млрд руб. на создание в России аналога американского сервиса GitHub, предназначенного для хостинга ИT-проектов, хранения программ с открытым исходным кодом и их совместной разработки.

В 2018 году Microsoft потратила на покупку GitHub $7,5 млрд, но в МЭР опасаются, что в случае нового ужесточения санкций российским разработчикам доступ к сервису могут отключить.

По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, создание аналога GitHub может оказаться полезным в том случае, если на нем обяжут публиковать, причем под открытой лицензией, результаты разработки программ, созданных за бюджетные деньги.