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Больше половины жителей России работали в новогодние праздники

20 января 2020

Сервис Работа.ру выяснил, как россияне относятся к необходимости трудиться в праздничные дни. По итогам исследования, в новогодние праздники 2020 года больше половины россиян (52%) провели на работе. 

Согласно российскому законодательству, работа в праздничные и выходные нерабочие дни должна оплачиваться в двойном размере. Однако такую компенсацию за работу в новогодние каникулы получили лишь 24% опрошенных. 

Большинство россиян (62% опрошенных) за работу в праздники получают сумму в размере одного оклада. И только 14% респондентов компенсируют работу в праздник отгулом в другой день недели. Россияне и сами не против потрудиться в праздники —  62% участников опроса считают приемлемым выход на работу в такие дни.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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