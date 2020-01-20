Больше половины жителей России работали в новогодние праздники

Сервис Работа.ру выяснил, как россияне относятся к необходимости трудиться в праздничные дни. По итогам исследования, в новогодние праздники 2020 года больше половины россиян (52%) провели на работе.

Согласно российскому законодательству, работа в праздничные и выходные нерабочие дни должна оплачиваться в двойном размере. Однако такую компенсацию за работу в новогодние каникулы получили лишь 24% опрошенных.

Большинство россиян (62% опрошенных) за работу в праздники получают сумму в размере одного оклада. И только 14% респондентов компенсируют работу в праздник отгулом в другой день недели. Россияне и сами не против потрудиться в праздники — 62% участников опроса считают приемлемым выход на работу в такие дни.



