Парк локомотивов на Транссибе и БАМе полностью обновиться к 2025 году

По программе развития БАМа и Транссиба в ближайшие 5 лет завершат полное обновление парка локомотивов на восточном полигоне железных дорог ОАО «РЖД». Об этом сообщает ВСЖД.

В этом году на восточный полигон поступит 121 новый электровоз 3ЭС5К, а к 2025 году в эксплуатации будут только современные машины, которые смогут работать с увеличенным пробегом и возить составы массой до 7100 тонн.

в 2019 году компания закупила 738 новых локомотивов на всю сеть. Из них треть – 252 единицы – были направлены на четыре дороги, образующие полигон.