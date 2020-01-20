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Парк локомотивов на Транссибе и БАМе полностью обновиться к 2025 году

20 января 2020

По программе развития БАМа и Транссиба в ближайшие 5 лет завершат полное обновление парка локомотивов на восточном полигоне железных дорог ОАО «РЖД». Об этом сообщает ВСЖД. 

В этом году на восточный полигон поступит 121 новый электровоз 3ЭС5К, а к 2025 году в эксплуатации будут только современные машины, которые смогут работать с увеличенным пробегом и возить составы массой до 7100 тонн.

в 2019 году компания закупила 738 новых локомотивов на всю сеть. Из них треть – 252 единицы – были направлены на четыре дороги, образующие полигон.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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