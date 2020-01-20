Как россияне взаимодействуют с управляющей компанией своего дома

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, в каких домах живут россияне, знают ли, какая домоуправляющая компания обслуживает их дом, и о степени их участия в деятельности этой компании

Выше доля жильцов многоквартирных домов в столицах (92%) — 77% живут в собственной, а 15% в съемной квартире или комнате. Данное значение плавно снижается соответственно уменьшению численности населения в местах проживания респондентов — только четверть опрошенных сельчан проживает в многоквартирном доме (25%), а большинство живет в собственном частном доме (70%).

Каждый пятый проживающий в многоквартирном доме сообщает, что данная компания является государственной (22%), а каждый третий — что частной (34%). Затруднились обозначить статус компании 16% припомнивших название компании.

Не знают ни название, ни статус собственности компании домоуправления их жилища треть жильцов многоквартирных домов (28%) — эта доля выше среди проживающих в съемной квартире или комнате (40%).

За последние год-два каждый второй (49%) житель многоквартирных домов принимал участие в процессах, связанных с благоустройством и управлением своего дома.

Выбирая из предложенных вариантов, они сообщали, что участвовали в благоустройстве придомовой территории (32%), выбирали и контролировали управляющую компанию (17%), участвовали в работе ТСЖ (10%) или домового комитета (8%). Вторая половина жителей многоквартирных домов не была вовлечена в данные практики (50%).