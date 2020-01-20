В Иркутской области к 1 марта сформируют план мероприятий по посланию Путина

В Иркутской области до июня 2020 года введут в строй пять детских садов на 620 мест. При этом на 2020 год запланирован ввод еще 720 мест. Как сообщили в региональном правительстве, об этом сказал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на оперативном совещании о формировании плана по реализации послания президента.

На совещании напомнили, что с 1 сентября часть школьников, обучающихся в начальных классах, может быть обеспечена горячим питанием – минобразования поручено оценить, насколько школы области технически к этому готовы. Все младшие школьники с 1 сентября 2023 года должны быть обеспечены таким питанием. Всего в Иркутской области необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием 141 тысячу учащихся с 1 по 4 класс. По предварительным данным потребность на эти цели в 2021 году составляет 3,5 млрд рублей, в 2020 году – около 1,7 млрд рублей.

Руслан Болотов отметил, что в 2019 году 337 школ были подключены к Интернету, в том числе 131 в городах и 206 школ на селе. В 2020 – 2021 годах для того, чтобы оснастить интернетом еще 124 городских и 437 сельских школ предусмотрено 898 млн рублей. А всего до 2024 года необходимо обеспечить Интернетом 1016 объектов (в городах – 392 школы, в селах – 624), для этого запланировано финансирование в объеме 1,7 млрд рублей.

Важным направлением стала задача обновления детских школ искусств, которую также поставил президент России. В Иркутской области 95 детских школ искусств, которые расположены в 156 зданиях, 26 из которых требуют капитального ремонта. По данным муниципальных образований, существует потребность в строительстве еще 33 объектов, общая потребность финансовых затрат с учетом ремонтов – 3,5 млрд рублей.

Болотов подробно остановился на кадровых проблемах, существующих в лечебных учреждениях Приангарья. По его словам, будет изменен порядок приёма в вузы по медицинским специальностям «лечебное дело» – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, «педиатрия» – 75 процентов.

Также совместно с главами муниципалитетов необходимо завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить их оснащение. В Иркутской области предстоит построить еще 333 ФАПа. По словам Руслана Болотова, также министерство здравоохранения Иркутской области уже направило заявку в Минздрав России на 74 млрд рублей с целью ремонта и оборудования поликлиник и организаций здравоохранения первого звена. Вместе с выполнением этой задачи правительство региона должно вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства. И.о. председателя правительства Иркутской области подчеркнул, что в зоне ЧС, подвергшейся затоплению, уже в 2020 году будет сдано 50 дополнительных квартир для работников бюджетной сферы.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев также сказал, что план мероприятий по реализации на территории Иркутской области послания президента Российской Федерации должен быть полностью сформирован до 1 марта текущего года.