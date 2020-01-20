Рейтинг самых ленивых городов РФ

По данным федерального социологического опроса, проведённого в январе 2020 года независимым исследовательским агентством ZOOM MARKET, самыми ленивыми россиянами стали жители: Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа.

При опросе респондентам задавали четыре вопроса: вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

По мнению Андрея Штырова, коммерческого директора агентства, ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху.

Эксперт уточнил, что ленивыми себя считают только 8% респондентов, принявших участие в опросе. Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2760 интервью.

Рейтинг городов России с самыми ленивыми жителями: