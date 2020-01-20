Единую площадку взаимодействия региональных властей и мэров территорий создадут в Иркутской области

В Иркутской области создадут единую площадку взаимодействия региональных властей и мэров территорий. По информации правительства Приангарья, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Наша задача – объединить усилия для того, чтобы важные для жителей региона вопросы решались оперативно. Мне важно, чтобы все мы работали единой командой, - подчеркнул Игорь Кобзев.

- Мы должны совместно подготовить программу социально-экономического развития до 2030 года. Кроме того, посмотрим лучшие практики в других субъектах, - сообщил Игорь Кобзев.

Региональный совет продолжит свою работу. Его заседания будут проводиться один раз в квартал. Ближайшее Игорь Кобзев предложил провести в марте.Также на совещании обсудили 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Будут предусмотрены дополнительные средства на обустройство общественных пространств. Кобзев попросил мэров, дать свои предложения для формирования повестки заседания регионального совета с учетом наиболее актуальных вопросов,