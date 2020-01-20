Центры продажи услуг ВСЖД отработали более 26 тысяч обращений грузоотправителей

В 2019 году в Центры продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги поступило более 26 тысяч обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Об этом сообщили в компании.

В том числе более 14 тысяч заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, 10 тысяч – в Улан-Удэ, 1,2 тысячи – в Тайшете и 800 – в Северобайкальске. Всего в 2019 году договоры на железнодорожные перевозки грузов заключили более 250 потребителей услуг холдинга РЖД.

Популярными у грузоотправителей Иркутской области и Республики Бурятия являются услуги, упрощающие транспортно-логистический процесс и терминально-складские операции с грузами.

Растет число консультаций о схемах погрузки и крепления грузов. Востребованными являются услуги по формированию комплексных транспортно-логистических решений, в том числе от «двери до двери», предоставлению вагонов агентского парка и оформлению договоров на подачу и уборку вагонов.

Специалисты центров продажи услуг с начала их открытия обработали порядка 96 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов превысило 6,6 тысячи.