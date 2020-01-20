Более 2 тыс. домов, пострадавших от ливней и грунтовых вод, обследовано в Иркутской области

В Иркутской области более двух тысяч домов, которые не попали в зону наводнения, но пострадали от ливневых дождей и грунтовых вод, обследовано, 274 из них признаны непригодными для проживания. Всего же экспертные заключения необходимо подготовить для 3049 домов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы уже идут в Тулунском, Заларинском, Слюдянском районах, в остальных – начнутся в ближайшее время. Выявленные аварийные объекты внесут в реестр, который будет сформирован к 7 февраля. Проект региональной программы переселения министерство строительства, дорожного хозяйства региона разработает к 1 марта. Участие в работе примут специалисты фонда содействия реформированию ЖКХ, которые специально для этого приедут в Иркутск. Возглавляет делегацию первый заместитель генерального директора фонда Владимир Талалыкин.

Переселять людей планируется по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Сейчас включить в неё можно только многоквартирные дома, а значительная часть выявленных зданий, ставших аварийными в результате ливней и высокого уровня грунтовых вод, являются индивидуальными.

Свиркина предложила подготовить обращение от правительства Иркутской области о внесении изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», включить в него пункт, касающийся индивидуальных домов, пострадавших в результате ЧС федерального характера. Это позволит привлечь федеральные средства для переселения жителей аварийных индивидуальных домов.

Внесение изменений позволит привлечь на переселение жителей аварийных домов, пострадавших в результате проливных дождей или грунтовых вод, 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, для софинансирования из региональной казны будет привлечено 345 млн рублей.

Игорь Кобзев поддержал это предложение и поручил ускорить разработку обращения. Он отметил, что это единственная программа в России, которая может использоваться для пострадавших районов. В первую очередь по ней необходимо переселять многодетные семьи, ветеранов, инвалидов и представителей других социально не защищённых категорий граждан.