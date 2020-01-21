Китайский конкурент Uber ищет сотрудников в РФ

Китайская компания Didi Chuxing, которой принадлежит такси-агрегатор DiDi, ищет человека на вакансию руководителя и других служащих для работы в российском филиале. Сообщает РБК.

В начале января на сайте LinkedIn разместили вакансию PR-менеджера DiDi с офисом в Петербурге. В вакансии сообщалось, что будущий работник должен «взаимодействовать с профильными ассоциациями и государством».

Как рассказал собеседник РБК, Didi Chuxing уже проводили собеседования в России на место топ-менеджера, но всех деталей работы соискателю не сообщали.

«Может быть, пока речь идет исключительно об аналитической службе, которая изучит ситуацию на транспортном рынке в России. На основании анализа они смогут решить, стоит заходить на этот рынок или нет», — заявил он.

О том, что DiDi имеют планы на Россию, ещё в 2017 году рассказал руководитель Русского фонда прямых вложений (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016-го РФПИ через Российско-китайский инвестиционный фонд вложил в Didi Chuxing (размер инвестициям не раскрывался). Как заметил Дмитриев, DiDi выйдет на отечественный рынок через вложения в местного игрока и произойдет это очень быстро.

Вероятной опасностью для Didi Chuxing является законопроект об агрегаторах такси, который был принят в первом чтении в декабре 2018 года. Впрочем, документ не был рассмотрен во втором чтении. Взамен него в Госдуму занесли другой законопроект, уже без таких радикальных мер.