Фонд национального благосостояния за год увеличился почти на 3,8 трлн

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в рублевом эквиваленте вырос на 3,737 трлн рублей. Такое изменение вызвано сравнительно высокой ценой на нефть. Сообщает Российская газета.

На начало 2019 года в ФНБ было 4,036 трлн рублей. В июле в фонд была перечислена валюта, приобретенная на дополнительные нефтегазовые доходы в соответствии с бюджетным правилом в 2018 году, - 30,2 млрд долларов, 25,7 млрд евро и 5,1 млрд фунтов стерлингов (суммарный эквивалент на дату зачисления - 4,122 трлн рублей).

Итоговый объем средств фонда был бы выше, если бы не укрепление рубля. Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за 2019 год составила минус 380,4 млрд рублей.