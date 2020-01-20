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ФНС расскажет о правилах применения онлайн-касс в 2020 году

20 января 2020

23 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Правила применения онлайн-касс в 2020 году». Главный спикер - начальник организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС России Алексей Батарин.

В программе вебинара:

  • Кто должен применять ККТ в 2020 году;
  • Применение онлайн-касс при сложных операциях;
  • Реквизиты кассовых чеков: правила формирования;
  • Ответы на поступившие вопросы.

Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. Участие – бесплатно, предварительная регистрация – обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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