ФНС расскажет о правилах применения онлайн-касс в 2020 году

23 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Правила применения онлайн-касс в 2020 году». Главный спикер - начальник организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС России Алексей Батарин.
В программе вебинара:
- Кто должен применять ККТ в 2020 году;
- Применение онлайн-касс при сложных операциях;
- Реквизиты кассовых чеков: правила формирования;
- Ответы на поступившие вопросы.
Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. Участие – бесплатно, предварительная регистрация – обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru