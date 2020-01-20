ФАС признало виновной "Объединенную Вихоревскую управляющую компанию» в нарушении ценообразования

Иркутское УФАС России 17 января 2019 года признало виновным ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания» в нарушении установленного порядка ценообразования.

Исследовав имеющиеся материалы дела, комиссия Иркутского УФАС России выяснила, что ООО «ОВУК», занимая доминирующее положение на товарном рынке холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения коммунальной инфраструктуры на территории Вихоревского городского поселения Иркутской области, применяло тариф за питьевую воду, утвержденный для иного хозяйствующего субъекта (МУП «Вихоревский городской транспорт») в нарушение установленного порядка ценообразования.

Более того, оказание услуг в сфере водоснабжения в отсутствие тарифа противоречит положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», поскольку подлежащие регулированию тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, и в отношении каждого регулируемого вида деятельности.