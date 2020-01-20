Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК».

С 20 января 2020 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК» в г.Санкт-Петербург, г.Москва, г.Зеленоград, в городах Московской области - г.Люберцы, г.Наро-Фоминск, г.Дубна, г.Жуковский, г.Королев, г.Реутов, г.Подольск, г.Долгопрудный, г.Химки, г.Балашиха, г.Мытищи, г.Красногорск, г.Дмитров, г.Истра, г.Ногинск, г.Одинцово, г.Пушкино, г.Раменское, г.Руза, г.Кимры, г.Краснодар Краснодарского края, г.Ульяновск Ульяновской области, г.Ярославль Ярославской области.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать» http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/payment_compens/.

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.