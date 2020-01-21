Игорь Кобзев подписал документы об увольнении чиновников из-за утраты доверия

Внесено изменение в указ губернатора Иркутской области от 21 августа 2019 года. Оно касается основания увольнения экс-министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Напомним, 21 августа 2019 года Сергей Шеверда был уволен в связи с его добровольной отставкой на основании личного заявления. Однако ранее экс-министр представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что является основанием для изменения формулировки на увольнение в связи с утратой доверия на основании федерального закона «О противодействии коррупции». Игорь Кобзев принял решение изменить формулировку. Этого же требовал и прокурор Иркутской области.



- Поскольку указ подписан, требования прокурора Иркутской области исполнены до вынесения судом решения, - пояснили в региональном управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений.



Также 23 декабря 2019 года было подписано распоряжение врио губернатора Иркутской области, согласно которому руководитель службы ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин был освобожден от замещаемой должности в связи с утратой доверия. Таким образом, решение суда о необходимости освобождения Бориса Балыбердина от должности было исполнено до вступления в силу, а апелляционная жалоба, поданная ранее, была отозвана.